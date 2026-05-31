Мирра Андреева вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
31 мая 2026 • начало в 18:35
В матче четвертого круга посеянная под восьмым номером Андреева обыграла швейцарку Джил Тайхман со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.
В четвертьфинале соперницей Андреевой станет румынка Сорана Кырстя (18-й номер посева), которая со счетом 6:3, 7:6 (7:4) выиграла у китаянки Ван Сиюй.
В другом матче украинка Элина Свитолина (7) обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года Белинду Бенчич (11) из Швейцарии со счетом 4:6, 6:4, 6:0. В четвертьфинале она сыграет с соотечественницей Мартой Костюк (15).
