20:38 30.05.2026 (обновлено: 21:25 30.05.2026)
Россия продлила упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран — участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
  • Путин продлил упрощенный порядок импорта товаров из стран ЕАЭС до 31 августа включительно.
  • Такой регламент позволяет подтверждать происхождение товара и проводить его маркировку уже после ввоза в Россию.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Путин продлил упрощенный порядок импорта товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«

"Внести в Указ президента Российской Федерации <...> "Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе Российской Федерации" изменение, заменив в пункте 1 слова "до 31 мая 2026 года включительно" словами "до 31 августа 2026 года включительно", — говорится в документе.

Такой порядок дает возможность подтверждать происхождение товара и маркировать его уже после ввоза в Россию. Его ввели для индивидуальных предпринимателей и российских компаний в конце апреля.
ЕАЭС — экономическое объединение России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии, созданное в 2014 году для обеспечения свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
