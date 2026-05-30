ВСУ за сутки потеряли свыше 455 военных в зоне действий "Востока"

Специальная военная операция на Украине
 
12:22 30.05.2026 (обновлено: 12:25 30.05.2026)
ВСУ за сутки потеряли свыше 455 военных в зоне действий группировки "Восток"

Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии. Архивное фото
  • Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника.
  • Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.
  • Противник потерял свыше 455 военных, девять автомобилей и артиллерийское орудие.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 455 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гавриловка, Подгавриловка, Маломихайловка, Коломийцы Днепропетровской области, Тимошевка, Копани и Комсомольское Запорожской области.
"ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, девять автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны РФ.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
