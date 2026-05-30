В Ленинградской области поймали вора, оставившего паспорт во время кражи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который, предположительно, украв компьютерную технику из загородного дома в Выборгском районе Ленинградской области, оставил на месте преступления свой паспорт и мобильный телефон, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, во вторник в полицию обратился владелец загородного дома в поселке Прибылово. По словам заявителя, добычей вора, который проник в дом через окно, стали компьютерная техника и аудиооборудование. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей.
"Осматривая место происшествия, сотрудники полиции обнаружили следы, оставленные преступником, а также неожиданную улику - сумку, в которой находились паспорт и мобильный телефон предполагаемого злоумышленника", - рассказали в ГУМВД.
Правоохранители обнаружили похищенное имущество в лесу неподалеку от дома, оно было повреждено. Уголовное дело возбудили по статье о краже (статья 158 УК РФ).
Отмечается, что фигурант, который пока имеет статус подозреваемого, задержан в Выборгском районе Ленобласти.