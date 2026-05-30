03:37 30.05.2026 (обновлено: 07:51 30.05.2026)
"Увидите страшное". В США заявили о радикальном изменении ситуации на СВО

Аналитик Риттер: НАТО слишком слаба, чтобы помешать РФ победить в конфликте

Взрыв в Киеве
Взрыв в Киеве. Архивное фото
  • Скотт Риттер заявил, что Россия находится в сильной позиции и побеждает на поле боя.
  • Риттер считает, что НАТО слишком слаба, чтобы противостоять России, и у альянса нет ресурсов и потенциала для этого.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия находится в сильной позиции и побеждает на поле боя, тогда как НАТО ничего не может ей противопоставить, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Вы можете увидеть нечто очень-очень страшное. <…> Конфликт на Украине переходит в новую фазу. <…> Россия <…> стабилизировала свою экономику, наладила эффективные дипломатические связи за рубежом и выстроила многополярный ответ на американскую гегемонию. Так что на данный момент она находится в крайне сильной дипломатической и экономической позиции, одерживает верх на поле боя", — отметил он.
По словам аналитика, Североатлантический альянс на сегодняшний день слишком слаб, чтобы противостоять России.
НАТО сегодня нет ни малейшей возможности что-либо сделать. У них нет ни ресурсов, ни потенциала. Более того, все их разговоры — это пустая риторика, потому что из-за санкций и прочего у них нет производственной базы. <…> Можно не сомневаться, что Россия победит в этом конфликте", — заключил эксперт.
По данным Минобороны, Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. В течение недели ВСУ потеряли 8130 военнослужащих, 44 авиабомбы, 23 снаряда HIMARS и 2628 беспилотников.
