"Все-таки пора": на Западе сообщили о решающем моменте в вопросе Украины - РИА Новости, 30.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
01:03 30.05.2026 (обновлено: 06:06 30.05.2026)
"Все-таки пора": на Западе сообщили о решающем моменте в вопросе Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внутри Евросоюза существуют явные разногласия по поводу прекращения финансирования Украины из-за отсутствия у Запада перспектив победы, пишет Junge Welt.
  • Издание считает, что на этом фоне глава европейской дипломатии Кая Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы скрыть внутренний раскол и сорвать переговоры.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах с Россией сигнализирует, что ЕС начали раздирать внутренние противоречия из-за нежелания части стран продолжать безнадежное финансирование Украины, пишет немецкая газета Junge Welt.
"В четверг в ЕС обсуждали, готовы ли они вообще к возможным переговорам с Россией и по каким вопросам. Тот факт, что верховный представитель по иностранным делам Кая Каллас публично заявляет об этом еще до начала встречи, показывает: внутри Европы, очевидно, существуют явные разногласия по поводу того, настала ли все-таки пора прекратить финансирование войны, которую Запад не выиграл за добрых четыре года и в которой у него нет перспектив победить", — указывается в материале.
Тем не менее автор статьи отмечает, что, даже несмотря на такие внутренние проблемы, верхушка ЕС пытается сорвать любой диалог с Москвой заведомо невыполнимыми требованиями. Так, в четверг Каллас заявила о намерении Евросоюза настаивать на военных ограничениях для России в случае начала переговоров по Украине.
"Ее требование настолько оторвано от политической реальности, что здесь есть только два объяснения. Либо Каллас до бесконечности глупа, как она это, кажется, уже всем доказала <…>, либо — и это не исключает первого — верхушка ЕС вообще не хочет никаких переговоров о завершении войны. Их вполне устраивает, что украинское руководство уничтожает собственный народ и страну, чтобы "защитить Европу от Путина", — признает он.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру для контакта с Россией. Уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самой главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы. Глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Герхард Шредер, Владимир Путин, Евросовет, Еврокомиссия, Евросоюз, Кайя Каллас
 
 
