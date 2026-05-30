МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах с Россией сигнализирует, что ЕС начали раздирать внутренние противоречия из-за нежелания части стран продолжать безнадежное финансирование Украины, пишет немецкая газета Junge Welt.
"В четверг в ЕС обсуждали, готовы ли они вообще к возможным переговорам с Россией и по каким вопросам. Тот факт, что верховный представитель по иностранным делам Кая Каллас публично заявляет об этом еще до начала встречи, показывает: внутри Европы, очевидно, существуют явные разногласия по поводу того, настала ли все-таки пора прекратить финансирование войны, которую Запад не выиграл за добрых четыре года и в которой у него нет перспектив победить", — указывается в материале.
Тем не менее автор статьи отмечает, что, даже несмотря на такие внутренние проблемы, верхушка ЕС пытается сорвать любой диалог с Москвой заведомо невыполнимыми требованиями. Так, в четверг Каллас заявила о намерении Евросоюза настаивать на военных ограничениях для России в случае начала переговоров по Украине.
"Ее требование настолько оторвано от политической реальности, что здесь есть только два объяснения. Либо Каллас до бесконечности глупа, как она это, кажется, уже всем доказала <…>, либо — и это не исключает первого — верхушка ЕС вообще не хочет никаких переговоров о завершении войны. Их вполне устраивает, что украинское руководство уничтожает собственный народ и страну, чтобы "защитить Европу от Путина", — признает он.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру для контакта с Россией. Уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самой главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы. Глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.