17:07 30.05.2026
Сун Ядун победил Фигередо на турнире UFC в Макао

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайский боец ММА Сун Ядун победил бразильца Дейвезона Фигередо на турнире UFC Fight Night 277 в Макао.
  • Сун Ядун одержал победу удушающим приемом во втором раунде.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Китайский боец смешанного стиля (ММА) Сун Ядун победил бразильца Дейвезона Фигередо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Макао.
Поединок в легчайшем весе состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 277 и завершился победой китайца удушающим приемом во втором раунде.
На счету 28-летнего Сун Ядуна теперь 23 победы при девяти поражениях и одной ничьей в ММА. У 38-летнего Фигередо 25 побед и семь поражений при одной ничьей.
