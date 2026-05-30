Рейтинг@Mail.ru
Тюкавина признали лучшим футболистом московского "Динамо" в сезоне-2025/26 - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:17 30.05.2026
Тюкавина признали лучшим футболистом московского "Динамо" в сезоне-2025/26

Тюкавин признан лучшим футболистом московского "Динамо" в сезоне-2025/26

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКонстантин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Константин Тюкавин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Константин Тюкавин признан лучшим игроком московского «Динамо» в сезоне-2025/26, получив 54% голосов болельщиков.
  • В текущем сезоне Тюкавин сыграл 31 матч и забил 13 голов, вернувшись в сентябре после разрыва крестообразной связки правого колена.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нападающий Константин Тюкавин признан лучшим игроком московского "Динамо" в сезоне-2025/26, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
За Тюкавина проголосовало 54% болельщиков. Спортсмен обошел Бителло (36%) и Николаса Маричаля (7%).
В текущем сезоне Тюкавин сыграл 31 матч и забил 13 голов. В сентябре спортсмен вернулся после разрыва крестообразной связки правого колена. Он получил травму в мартовской выездной встрече чемпионата России против "Ростова", после чего перенес операцию.
По итогам сезона-2025/26 "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Кая Хаверца в ворота ПСЖ - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Сафонов пропустил мяч на шестой минуте финала ЛЧ
Вчера, 19:15
 
ФутболСпортРоссияКонстантин ТюкавинНиколас МаричальДинамо МоскваРостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    31.05 15:30
    М. Андреева
    Д. Тайхман
  • Теннис
    31.05 17:00
    Я. Меншик
    А. Рублев
  • Теннис
    31.05 16:30
    Й. д. Йонг
    А. Зверев
  • Теннис
    31.05 21:15
    К. Рууд
    Ж. Фонсека
  • Хоккей
    31.05 16:30
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    31.05 21:20
    Швейцария
    Финляндия
  • Футбол
    31.05 21:45
    Германия
    Финляндия
  • Футбол
    31.05 22:30
    США
    Сенегал
  • Футбол
    31.05 18:30
    Польша
    Украина
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала