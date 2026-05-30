Тюкавина признали лучшим футболистом московского "Динамо" в сезоне-2025/26

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нападающий Константин Тюкавин признан лучшим игроком московского "Динамо" в сезоне-2025/26, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
За Тюкавина проголосовало 54% болельщиков. Спортсмен обошел Бителло (36%) и Николаса Маричаля (7%).
В текущем сезоне Тюкавин сыграл 31 матч и забил 13 голов. В сентябре спортсмен вернулся после разрыва крестообразной связки правого колена. Он получил травму в мартовской выездной встрече чемпионата России против "Ростова", после чего перенес операцию.
По итогам сезона-2025/26 "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
