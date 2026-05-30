Наниев и Золоев стали главными тренерами сборных России по тяжелой атлетике

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Алан Наниев и Казбек Золоев утверждены главными тренерами мужской и женской сборных России по тяжелой атлетике соответственно, сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).
Старшими тренерами мужской сборной утверждены Анатолий Пыльский и Виталий Михайловских. В женской сборной эти должности займут Виктор Карпуненко и Марат Мадияров.
Исполком ФТАР также утвердил на должность генерального секретаря организации чемпиона Европы 2013 года Дмитрия Хомякова.