Срок действия прав на один из товарных знаков Telegram истекает 30 мая

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Срок действия исключительного права на один из товарных знаков мессенджера Telegram в России истекает 30 мая, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными Роспатента.

При этом второй товарный знак Telegram - логотип в виде бумажного самолетика - сохраняет правовую охрану до 15 сентября 2026 года.