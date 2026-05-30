Суд в Петербурге рассмотрит дело создателя "Масяни"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело против создателя "Масяни" Олега Куваева*, следует из картотеки электронных дел.
"Регистрация поступившего дела в суд 29.05.2026. Привлекаемое лицо — Куваев Олег Игоревич*", — говорится в документах.
Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, в 2025 году Куваева* четыре раза оштрафовали по статье 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Так, он не представил в положенные сроки отчеты об иностранном финансировании за 2023 и 2024 годы, а также разместил материал на YouTube, не указав статус иноагента. Общая сумма назначенных штрафов достигла 140 тысяч рублей. По законодательству, при трех таких нарушениях за один год появляется повод для преследования по уголовной статье 330.1.
Как добавили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, обвинение полагает, что не позднее 14 июля 2023 года Куваев* опубликовал ролик, в котором увидели идеологическую ненависть и вражду к власти, неприятие СВО, а также "пропаганду идеи в виде речевых призывов", направленных против безопасности России.
В 2023 году Куваева* объявили в розыск. Ранее его включили в реестр иноагентов. По данным Минюста, мультипликатор выступал против СВО и участвовал в сборах средств для ВСУ. Кроме того, он распространял недостоверные данные, нацеленные на формирование негативного образа России и ее армии. Сейчас подозреваемый проживает за границей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.