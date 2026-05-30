Суд в Петербурге рассмотрит дело создателя "Масяни"

Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, в 2025 году Куваева* четыре раза оштрафовали по статье 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Так, он не представил в положенные сроки отчеты об иностранном финансировании за 2023 и 2024 годы, а также разместил материал на YouTube, не указав статус иноагента. Общая сумма назначенных штрафов достигла 140 тысяч рублей. По законодательству, при трех таких нарушениях за один год появляется повод для преследования по уголовной статье 330.1.