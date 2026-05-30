"Даже представить не могли". В США забили тревогу из-за ситуации с Россией

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. У России сложились прочные отношения с Китаем, и при этом она превосходит США как в стратегическом, так и в тактическом вооружении, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Мы даже и представить не могли, что Россия и Китай окажутся настолько близки — никогда еще не были ближе. Это стало очевидно, когда Путин на прошлой неделе поехал к Си Цзиньпину. Вот это и есть тектонический сдвиг", — отметил он.
Вместе с тем Макговерн подчеркнул, что президент США Дональд Трамп совершенно напрасно называет американские вооруженные силы самыми мощными в мире — это уже не так.
"Русские не только превосходят нас в обычных вооруженных силах, но у них и такая ядерная сдерживающая мощь, что ее просто не остановить. И добились они этого потому, что Байден, Обама и все остальные просто не хотели разговаривать с Россией", — объяснил эксперт.
Россия модернизирует силы ядерного сдерживания с начала 2000-х годов, когда США вышли из Договора по ПРО.
Президент Владимир Путин отмечал, что с 2017 года на вооружении стоит гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", которую применяют в спецоперации. Ее совершенствование, в том числе повышение точности в неядерном оснащении, продолжается.
Также почти завершились работы над беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник". С прошлого года на боевом дежурстве стоит "Орешник", который можно оснастить ядерными боеголовками.