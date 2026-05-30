"Даже представить не могли". В США забили тревогу из-за ситуации с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Россия превосходит США как в стратегическом, так и в тактическом вооружении.

Макговерн отметил тесные отношения между Россией и Китаем, назвав их сближение тектоническим сдвигом.

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. У России сложились прочные отношения с Китаем, и при этом она превосходит США как в стратегическом, так и в тактическом вооружении, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире У России сложились прочные отношения с Китаем, и при этом она превосходит США как в стратегическом, так и в тактическом вооружении, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала

"Мы даже и представить не могли, что Россия Китай окажутся настолько близки — никогда еще не были ближе. Это стало очевидно, когда Путин на прошлой неделе поехал к Си Цзиньпину . Вот это и есть тектонический сдвиг", — отметил он.

Вместе с тем Макговерн подчеркнул, что президент США Дональд Трамп совершенно напрасно называет американские вооруженные силы самыми мощными в мире — это уже не так.

"Русские не только превосходят нас в обычных вооруженных силах, но у них и такая ядерная сдерживающая мощь, что ее просто не остановить. И добились они этого потому, что Байден, Обама и все остальные просто не хотели разговаривать с Россией", — объяснил эксперт.

Россия модернизирует силы ядерного сдерживания с начала 2000-х годов, когда США вышли из Договора по ПРО.

Президент Владимир Путин отмечал, что с 2017 года на вооружении стоит гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", которую применяют в спецоперации. Ее совершенствование, в том числе повышение точности в неядерном оснащении, продолжается.