"Сочи" продлил контракт с лучшим бомбардиром команды

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" на своем сайте объявил о продлении контракта с лучшим бомбардиром и ассистентом команды по итогам прошедшего сезона Матвеем Гуськовым.
Соглашение с нападающим рассчитано на год.
"Гуськов провел яркий сезон в нашей команде, став одним из лидеров. Переговоры прошли без трудностей, Матвей хотел остаться у нас, поэтому быстро договорились. Гуськов – молодой, талантливый форвард, который еще сильнее может раскрыть свой потенциал в ближайшее время", – сказал заместитель генерального директора по спортивным операциям Вадим Покотило.
В минувшем сезоне Матвей провел 50 матчей в составе "Сочи" и набрал 32 очка (10 шайб + 22 передачи).