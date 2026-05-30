"Сочи" продлил контракт с лучшим бомбардиром команды

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" на своем сайте объявил о продлении контракта с лучшим бомбардиром и ассистентом команды по итогам прошедшего сезона Матвеем Гуськовым.

"Гуськов провел яркий сезон в нашей команде, став одним из лидеров. Переговоры прошли без трудностей, Матвей хотел остаться у нас, поэтому быстро договорились. Гуськов – молодой, талантливый форвард, который еще сильнее может раскрыть свой потенциал в ближайшее время", – сказал заместитель генерального директора по спортивным операциям Вадим Покотило.