"Сочи" продлил контракт с лучшим бомбардиром команды - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
18:20 30.05.2026 (обновлено: 18:45 30.05.2026)
"Сочи" продлил контракт с лучшим бомбардиром команды

© Фото : Соцсети хоккейного клуба "Сочи" Нападающий хоккейного клуба "Сочи" Матвей Гуськов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб КХЛ «Сочи» объявил о продлении контракта с Матвеем Гуськовым на год.
  • Матвей Гуськов провел яркий сезон, набрав 32 очка в 50 матчах.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" на своем сайте объявил о продлении контракта с лучшим бомбардиром и ассистентом команды по итогам прошедшего сезона Матвеем Гуськовым.
Соглашение с нападающим рассчитано на год.
"Гуськов провел яркий сезон в нашей команде, став одним из лидеров. Переговоры прошли без трудностей, Матвей хотел остаться у нас, поэтому быстро договорились. Гуськов – молодой, талантливый форвард, который еще сильнее может раскрыть свой потенциал в ближайшее время", – сказал заместитель генерального директора по спортивным операциям Вадим Покотило.
В минувшем сезоне Матвей провел 50 матчей в составе "Сочи" и набрал 32 очка (10 шайб + 22 передачи).
