Рейтинг@Mail.ru
Первый после годового перерыва рейс из Гянджи в Петербург вылетит в субботу - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 30.05.2026 (обновлено: 19:17 30.05.2026)
Первый после годового перерыва рейс из Гянджи в Петербург вылетит в субботу

РИА Новости: первый спустя год рейс из Гянджи в Петербург вылетит в субботу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиакомпания Azerbaijan Airlines в ближайшие часы начнет выполнять авиарейсы из Гянджи в Санкт-Петербург после годового перерыва.
  • Рейсы будут осуществляться один раз в неделю на воздушных судах Airbus A320.
БАКУ, 30 мая - РИА Новости. Первый авиарейс после годового перерыва из азербайджанского города Гянджа в российский город Санкт-Петербург авиакомпании Azerbaijan Airlines будет осуществлен в ближайшие часы, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.
«
"В 16.10 по бакинскому времени (15.10 мск) 30 мая текущего года авиакомпания Azerbaijan Airlines начнет выполнять рейсы из Гянджи в Санкт-Петербург. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю... Перелеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320", - сообщил источник.
Последний раз этот прямой рейс (J2-5122) выполнялся авиакомпанией Azerbaijan Airlines в конце лета 2025 года. Рейсы были приостановлены из соображений безопасности полетов.
Морское побережье в городе Дар-эс-Салам в Танзании - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Между Россией и Танзанией запустят прямые рейсы
27 мая, 21:42
 
ГянджаСанкт-ПетербургAirbus A320РоссияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала