Первый после годового перерыва рейс из Гянджи в Петербург вылетит в субботу

БАКУ, 30 мая - РИА Новости. Первый авиарейс после годового перерыва из азербайджанского города Гянджа в российский город Санкт-Петербург авиакомпании Azerbaijan Airlines будет осуществлен в ближайшие часы, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.