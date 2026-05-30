Этап ралли в Испании отменили после аварии со смертельным исходом - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
13:05 30.05.2026 (обновлено: 13:40 30.05.2026)
В Испании отменили этап ралли после аварии со смертельным исходом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй этап "Ралли де ла Cерамика" близ испанской Валенсии был отменен после смертельной аварии с участием экипажа под номером 32.
  • В результате аварии штурман Самуэль Ортис скончался на месте, а пилот Хорди Ортис был эвакуирован в университетскую больницу Кастельона в крайне тяжелом состоянии.
  • Авария произошла в пятницу вечером на трассе между городами Алькора и Онда в провинции Кастельон.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Второй этап "Ралли де ла Cерамика" близ испанской Валенсии был отменен после смертельной аварии с участием одного из экипажей, сообщают организаторы гонки в соцсети Facebook*.
Экипаж под номером 32, состоящий из братьев Хорди и Самуэля Ортисов, попал в аварию, в результате которой штурман Самуэль скончался на месте, а пилот Хорди был эвакуирован в университетскую больницу Кастельона в крайне тяжелом состоянии. Оргкомитет ралли принял решение приостановить соревнования в знак траура.
По данным Marca, авария произошла в пятницу вечером на трассе между городами Алькора и Онда в провинции Кастельон. В результате сильного удара оба пилота оказались заблокированы внутри автомобиля. Их вызволением занимались три спасательные бригады, но извлечь штурмана живым им не удалось.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
