Этап ралли в Испании отменили после аварии со смертельным исходом

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Второй этап "Ралли де ла Cерамика" близ испанской Валенсии был отменен после смертельной аварии с участием одного из экипажей, сообщают организаторы гонки в соцсети Facebook*.

Экипаж под номером 32, состоящий из братьев Хорди и Самуэля Ортисов, попал в аварию, в результате которой штурман Самуэль скончался на месте, а пилот Хорди был эвакуирован в университетскую больницу Кастельона в крайне тяжелом состоянии. Оргкомитет ралли принял решение приостановить соревнования в знак траура.

По данным Marca, авария произошла в пятницу вечером на трассе между городами Алькора и Онда в провинции Кастельон. В результате сильного удара оба пилота оказались заблокированы внутри автомобиля. Их вызволением занимались три спасательные бригады, но извлечь штурмана живым им не удалось.