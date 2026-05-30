В Приморье задержали еще одного члена банды БИМС, вымогавшей деньги

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Правоохранители установили и задержали еще одного участника банды БИМС, которая вымогала деньги у бизнесменов в Приморье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.

Банда БИМС, по данным правоохранителей, была создана в 1992 году в Ливадии . Ее участники специализировались на вооруженном разрешении конфликтов, вымогательствах, в том числе у предпринимателей. В 1998 году в результате нападения бандитов один человек погиб, двое пострадали. Дело расследуется по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой" и "Участие в банде". Двое участников банды в конце февраля были заключены под стражу. В правоохранительных органах ранее сообщали РИА Новости, что в организации банды подозревают экс-депутата заксобрания Приморья Руслана Маноконова, который уже находится под стражей по делу о похищении женщины.

"В настоящее время установлен и задержан один из активных участников банды, ответственный за сбор криминальных денежных средств с предпринимателей микрорайона Ливадия. Он также причастен к вымогательству денежных средств у бизнесмена в поселке Ливадия с угрозой уничтожения и повреждения имущества", - сказала Римская.

По ее словам, по ходатайству следователя СК Фрунзенский районный суд Владивостока заключил его под стражу. Следствие устанавливает всех участников банды, а также иные эпизоды их преступной деятельности. Сейчас по делу проходят 4 человека, отметила собеседница.

"Следственное управление СКР по Приморскому краю обращается к жителям Ливадии и других районов Находкинского городского округа, пострадавшим от противоправных действий банды БИМС, с просьбой сообщить об этом в следственные органы", - отметила Римская.

Маноконов – бывший депутат законодательного собрания Приморья. В октябре 2018 года Фрунзенский районный суд во Владивостоке приговорил его к четырем годам лишения свободы по статье "Мошенничество при получении выплат".