"Засилье легионеров": Пономарев объяснил поражение команды Карпина - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
18:14 30.05.2026 (обновлено: 18:57 30.05.2026)
"Засилье легионеров": Пономарев объяснил поражение команды Карпина

  • Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что поражение сборной России в матче с командой Египта стало следствием засилья иностранцев в Российской премьер-лиге (РПЛ).
  • Владимир Пономарев считает, что лимит на легионеров следует ужесточить до трех игроков, чтобы в сборной России был выбор среди российских футболистов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что поражение сборной России в матче с командой Египта стало следствием засилья иностранцев в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В четверг в Каире сборная России уступила команде Египта со счетом 0:1. 5 и 9 июня россияне в Волгограде и Калининграде встретятся со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
"Никакого футбола у нас нет. Все из-за иностранцев. Новый министр спорта Дегтярев разрешил держать на поле семь легионеров. Было восемь - он ужесточил до семи. Зачем? Это издевательство. Надо оставить максимум трех. Пусть играют российские ребята, тогда появится выбор, кого в сборную вызывать", - сказал Пономарев.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров. С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле - более семи.
"И результат налицо: проиграли Чили. Раньше мы их драли в любом виде и за соперников не считали. А теперь дома проигрываем. Уезжаем в Египет и проигрываем Египту. Это позор. Просто позор", - отметил Пономарев.
Сборная России проиграла команде Чили в ноябре 2025 года со счетом 0:2. Матч национальных команд прошел в Сочи на стадионе "Фишт".
