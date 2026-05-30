Пилот из Казахстана сопроводил борт Путина под песню "Матушка-земля"

Краткий пересказ от РИА ИИ Летчик ВВС Казахстана Азимбек Джуманов опубликовал в социальных сетях видео сопровождения самолета президента России Владимира Путина при прибытии в Астану с госвизитом.

АЛМА-АТА, 30 мая - РИА Новости. Летчик ВВС Казахстана Азимбек Джуманов опубликовал в социальных сетях видео сопровождения самолета президента России Владимира Путина при прибытии в Астану с госвизитом, наложив на запись популярную песню "Матушка-земля".

Президент России находился в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В ходе пребывания в стране он провел переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым и принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

На кадрах летчик из кабины своего истребителя снимает самолет президента России, летящий на фоне голубого неба и облаков. Рядом в строю видны другие сопровождающие истребители.

На фоне звучит отрывок из трека "Матушка-земля" - патриотической российской песни с фольклорным звучанием, народным колоритом и мотивами о русской природе.

"Мы приняли участие в церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина , прибывшего в Казахстан с государственным визитом, которая состоялась в Дворце Независимости с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", - написал Джуманов под постом на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что с момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в аэропорту Астаны борт президента России находился под сопровождением истребителей Сил воздушной обороны республики.