Пилот из Казахстана сопроводил борт Путина под песню "Матушка-земля"
14:10 30.05.2026 (обновлено: 14:32 30.05.2026)
Пилот из Казахстана показал сопровождение борта Путина под песню "Матушка-земля"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Летчик ВВС Казахстана Азимбек Джуманов опубликовал в социальных сетях видео сопровождения самолета президента России Владимира Путина при прибытии в Астану с госвизитом.
  • На видео, опубликованном Джумановым, на фоне звучит отрывок из трека "Матушка-земля".
АЛМА-АТА, 30 мая - РИА Новости. Летчик ВВС Казахстана Азимбек Джуманов опубликовал в социальных сетях видео сопровождения самолета президента России Владимира Путина при прибытии в Астану с госвизитом, наложив на запись популярную песню "Матушка-земля".
Президент России находился в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В ходе пребывания в стране он провел переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым и принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
На кадрах летчик из кабины своего истребителя снимает самолет президента России, летящий на фоне голубого неба и облаков. Рядом в строю видны другие сопровождающие истребители.
На фоне звучит отрывок из трека "Матушка-земля" - патриотической российской песни с фольклорным звучанием, народным колоритом и мотивами о русской природе.
"Мы приняли участие в церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, которая состоялась в Дворце Независимости с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", - написал Джуманов под постом на своей странице в социальной сети.
Ранее сообщалось, что с момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в аэропорту Астаны борт президента России находился под сопровождением истребителей Сил воздушной обороны республики.
Кроме того, передвижение кортежа российской делегации в Астане с воздуха контролировал вертолет. Перед церемонией официальной встречи у Дворца Независимости автоколонну сопровождали 16 мотоциклистов. Безопасность у комплекса обеспечивали патрульные автомобили Tesla Cybertruck подразделения Службы государственной охраны Казахстана.
