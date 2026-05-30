Гала-концерт "Классика на Дворцовой" прошел в честь 323-летия Петербурга

Полонез из оперы "Русалка" на гала-концерте "Классика на Дворцовой" в Санкт-Петербурге

Полонез из оперы "Русалка" на гала-концерте "Классика на Дворцовой" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Масштабный гала-концерт "Классика на Дворцовой" прошел в пятницу вечером в Санкт-Петербурге.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, музыкальное событие приурочено к празднованию Дня города в рамках Года петербургской культуры.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что "Классика на Дворцовой" – одно из грандиозных музыкальных поздравлений Санкт-Петербургу и его жителям. Главная городская площадь вновь преобразилась в масштабную сцену.

На Дворцовой площади было исполнено 20 мировых хитов – от оперы до рока, всего на сцене выступали более 250 артистов, были установены экранные полотна площадью 800 квадратных метров, создано более 100 художественных эскизов и около 350 уникальных костюмов.

В концерте традиционно принимают участие ведущие оперные исполнители, выступающие на крупнейших мировых сценах: Ла Скала, Парижская опера и Метрополитен-опера. Среди участников этого года: Марко Чапони, Мариам Баттистелли, Игорь Головатенко, Мария Баракова, Андрей Данилов, Лидия Фридман, Инна Деменкова, Сергей Романовский, Семен Антаков. За дирижерским пультом Академического симфонического оркестра филармонии был Артем Абашев. Также на сцене выступил концертный хор Санкт-Петербурга под руководством Владимира Беглецова.

Традиционно "Классика на Дворцовой" включает хореографическую программу. В концерте приняли участие Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона, команда "Вера" (Тюмень), танцевально-спортивный клуб "Дуэт" (Пермь), Команда Никиты Мусатова.

За годы существования проект, проходящий при поддержке правительства Санкт-Петербурга, сформировал узнаваемый художественный стиль. "Классика на Дворцовой" соединяет академическую музыку с современными сценическими технологиями, хореографией и элементами театра. Каждый номер выстроен как самостоятельная сценическая композиция с продуманной драматургией и визуальной концепцией. Проект неоднократно отмечался профессиональным сообществом, в том числе дважды удостаивался звания "Национальное событие года" и дважды становился лауреатом премии bema!.