Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли в субботу на антиправительственный митинг, передает корреспондент РИА Новости.

Митинг проходит на Театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху

Как убедился корреспондент, в эту субботу протестующие проводят более скоординированную акцию, по сравнению с предыдущими неделями. Перед митингом на Театральной площади сотни активистов прошли маршем по центральным улицам города с призывами к досрочным выборам.

Активисты держат в руках плакаты с призывами к правительству проводить мирную политику в регионе. Звучат также призывы к защите демократических ценностей. Эта часть израильского общества выступает против политики, направленной на строительство еврейских поселений на Палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан

Активисты, среди прочего, требуют выпустить из израильских тюрем 180 палестинских подростков, которые, по их утверждению, удерживаются без суда и следствия. Одно из ключевых требований израильской либеральной общественности левого толка - создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, так как этот провал вверг Израиль в непрерывные военные конфликты в регионе.

На месте проведения акции дежурит полиция, которая не вмешивается в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.

Хайфу. Аналогичные антиправительственные акции проходят в субботу и в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим

В декабре 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность. Израиль отказался выполнять положения этого документа. Руководство Государства Израиль 8 февраля этого года утвердило меры по расширению контроля над палестинскими территориями на Западном берегу, включая отмену запрета на продажу земли израильским поселенцам.