Рейтинг@Mail.ru
Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 30.05.2026 (обновлено: 21:03 30.05.2026)
Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг

РИА Новости: тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тысячи израильтян приняли участие в антиправительственном митинге на Театральной площади.
  • Протестующие выступают против политики правительства Биньямина Нетаньяху, направленной на строительство еврейских поселений на Палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан, требуют проведения мирной политики и защиты демократических ценностей.
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли в субботу на антиправительственный митинг, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит на Театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Автомобиль полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Молдавии передали в суд дело о контрабанде оружия с Украины для Израиля
Вчера, 14:01
Как убедился корреспондент, в эту субботу протестующие проводят более скоординированную акцию, по сравнению с предыдущими неделями. Перед митингом на Театральной площади сотни активистов прошли маршем по центральным улицам города с призывами к досрочным выборам.
Активисты держат в руках плакаты с призывами к правительству проводить мирную политику в регионе. Звучат также призывы к защите демократических ценностей. Эта часть израильского общества выступает против политики, направленной на строительство еврейских поселений на Палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.
Активисты, среди прочего, требуют выпустить из израильских тюрем 180 палестинских подростков, которые, по их утверждению, удерживаются без суда и следствия. Одно из ключевых требований израильской либеральной общественности левого толка - создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, так как этот провал вверг Израиль в непрерывные военные конфликты в регионе.
На месте проведения акции дежурит полиция, которая не вмешивается в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.
Аналогичные антиправительственные акции проходят в субботу и в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим и Хайфу.
В декабре 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность. Израиль отказался выполнять положения этого документа. Руководство Государства Израиль 8 февраля этого года утвердило меры по расширению контроля над палестинскими территориями на Западном берегу, включая отмену запрета на продажу земли израильским поселенцам.
За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 70 тысяч палестинцев, более 170 тысяч ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами конфликта. По оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного сектора Газа займет около десяти лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.
Дым на месте удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Израиль нанес удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута
28 мая, 16:12
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданИерусалимБиньямин НетаньяхуХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала