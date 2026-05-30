МИД: сближение Армении с ЕС наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву.
- Причина — действия армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящие ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву из-за действий Еревана, вредящих сотрудничеству в рамках ЕАЭС.
"Для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
