МИД: сближение Армении с ЕС наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС
09:08 30.05.2026 (обновлено: 09:24 30.05.2026)

МИД: сближение Армении с ЕС наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС

Здание МИД России в Москве. Архивное фото
  • Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву.
  • Причина — действия армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящие ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву из-за действий Еревана, вредящих сотрудничеству в рамках ЕАЭС.

"Для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
АрменияРоссияЕвразийский экономический союзМоскваСергей Копыркин
 
 
