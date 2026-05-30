МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал главу евродипломатии Каю Каллас усилить лечение своего психического здоровья, а не санкции против России, поскольку Москва не несет в себе угрозы для Европы.

В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Позднее министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что обсудила с главой евродипломатии Каей Каллас ускорение работы над 21-м пакетом санкций против России на фоне данного инцидента.