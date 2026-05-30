Рейтинг@Mail.ru
Финский политик призвал Каллас усилить лечение психики, а не санкции - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 30.05.2026
Финский политик призвал Каллас усилить лечение психики, а не санкции

Мема: Каллас нужно усилить лечение психики, а не санкции против РФ

© REUTERS / Yves HermanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, член партии «Альянс свободы», призвал Каю Каллас сосредоточиться на лечении своего психического здоровья, а не на санкциях против России.
  • Мема усомнился в выводах ЕС о том, что беспилотник в Румынии был российским, и призвал к международному расследованию инцидента.
  • Мема считает, что атаки беспилотников на европейских территориях могут быть попыткой Зеленского втянуть Европу в конфликт.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал главу евродипломатии Каю Каллас усилить лечение своего психического здоровья, а не санкции против России, поскольку Москва не несет в себе угрозы для Европы.
Как написал политик в соцсети Х, расследование атаки беспилотника в Румынии еще не завершено, но "лидеры ЕС и все коррумпированные европейские СМИ пришли к выводу, что беспилотник был российским". Мема указал на то, что каждый раз, когда ЕС собирается предоставить Украине крупную сумму денег, "происходят подобные "неожиданные" инциденты", что не является совпадением.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
"Топает ногами". Дерзкое требование Каллас к России вызвало шок на Западе
Вчера, 18:34
"Каллас призвала усилить санкции и давление на Россию после инцидента с беспилотником в Румынии. Единственное, что нужно усилить, это лечение психического здоровья Кайи Каллас, у нее галлюцинации и она говорит вещи, в которых нет смысла. Российской угрозы для Европы нет", - написал Мема.
Он подчеркнул, что за последнее время на территорию Финляндии неоднократно попадали беспилотники. Финские власти сообщали об украинском происхождении дронов. Мема указал на то, что в то время председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не высказала "ни слова беспокойства". Финский политик призвал Евросоюз предоставить доказательства в рамках международного и независимого расследования, и, если они откажутся разрешить международное расследование в Румынии, можно будет заключить, "что это была операция под ложным флагом без доказательств российской угрозы".
"Я считаю, что (Владимир - ред.) Зеленский находится в отчаянном положении, чтобы втянуть Европу в этот конфликт, и именно поэтому происходят такие атаки беспилотников на европейских территориях... Я не вижу причин, по которым Россия хотела бы наносить удары по гражданским районам. Зеленский, наоборот, надеется, что такими действиями поддержка Украины продолжится, и что если НАТО вступит в эту войну, у него появятся шансы на победу", - добавил он.
В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Позднее министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что обсудила с главой евродипломатии Каей Каллас ускорение работы над 21-м пакетом санкций против России на фоне данного инцидента.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
"Полная дура". На Западе пришли в недоумение после конфуза Каллас
28 мая, 14:24
 
В миреЕвропаРумынияРоссияКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала