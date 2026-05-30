Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, член партии «Альянс свободы», призвал Каю Каллас сосредоточиться на лечении своего психического здоровья, а не на санкциях против России.
- Мема усомнился в выводах ЕС о том, что беспилотник в Румынии был российским, и призвал к международному расследованию инцидента.
- Мема считает, что атаки беспилотников на европейских территориях могут быть попыткой Зеленского втянуть Европу в конфликт.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал главу евродипломатии Каю Каллас усилить лечение своего психического здоровья, а не санкции против России, поскольку Москва не несет в себе угрозы для Европы.
Как написал политик в соцсети Х, расследование атаки беспилотника в Румынии еще не завершено, но "лидеры ЕС и все коррумпированные европейские СМИ пришли к выводу, что беспилотник был российским". Мема указал на то, что каждый раз, когда ЕС собирается предоставить Украине крупную сумму денег, "происходят подобные "неожиданные" инциденты", что не является совпадением.
Он подчеркнул, что за последнее время на территорию Финляндии неоднократно попадали беспилотники. Финские власти сообщали об украинском происхождении дронов. Мема указал на то, что в то время председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не высказала "ни слова беспокойства". Финский политик призвал Евросоюз предоставить доказательства в рамках международного и независимого расследования, и, если они откажутся разрешить международное расследование в Румынии, можно будет заключить, "что это была операция под ложным флагом без доказательств российской угрозы".
"Я считаю, что (Владимир - ред.) Зеленский находится в отчаянном положении, чтобы втянуть Европу в этот конфликт, и именно поэтому происходят такие атаки беспилотников на европейских территориях... Я не вижу причин, по которым Россия хотела бы наносить удары по гражданским районам. Зеленский, наоборот, надеется, что такими действиями поддержка Украины продолжится, и что если НАТО вступит в эту войну, у него появятся шансы на победу", - добавил он.
В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Позднее министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что обсудила с главой евродипломатии Каей Каллас ускорение работы над 21-м пакетом санкций против России на фоне данного инцидента.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.