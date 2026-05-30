Медведев выложил сгенерированное ИИ видео с испуганными Макроном и Мерцем

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер приходят в ужас при виде российского вооружения.
В своем канале на платформе "Макс" он опубликовал сгенерированное ИИ видео с испуганными Макроном, Мерцем, фон дер Ляйен и Стармером. В ролике Медведев зачитал фрагмент текста своего поста, размещенного накануне.
"Это пока цветочки", — подписал видео Медведев.