Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане ливни размыли часть дамбы, есть риск подтоплений домов - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 30.05.2026
В Дагестане ливни размыли часть дамбы, есть риск подтоплений домов

МЧС: в Дагестане ливни размыли часть дамбы, есть риск подтоплений домов и трассы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У села Ахты в Дагестане из-за ливней размыло габионную дамбу длиной 100 метров.
  • В случае ухудшения ситуации в зоне подтопления могут оказаться прибрежные земли, поля, частные дома, газопровод, ЛЭП и республиканская трасса.
МАХАЧКАЛА, 30 мая - РИА Новости. Дамбу длиной 100 метров размыло из-за ливней у села Ахты в Дагестане, в зоне подтопления могут оказаться частные дома, поля, газопровод, трасса, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
"Из-за сильных дождей 29–30 мая… на въезде в село Ахты размыло и опрокинуло габионную дамбу длиной 100 метров. Еще 100 метров дамбы находятся под угрозой разрушения. В случае ухудшении ситуации в зоне подтопления могут оказаться прибрежные земли, поля, частные дома, газопровод, ЛЭП и республиканская трасса", – говорится в сообщении.
Отмечается, что прямой угрозы дороге и жителям сейчас нет. Для оценки обстановки на место выехали глава района и сотрудники МЧС.
В пятницу региональное МЧС сообщило, что в Дагестане из-за продолжающихся сильных и интенсивных дождей сохраняется высокая вероятность резких подъемов воды на малых реках.
На месте пожара в торговом центре в городе Заволжье Нижегородской области. 30 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Нижегородской области ликвидировали пожар в торговом центре
Вчера, 14:32
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала