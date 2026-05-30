В Дагестане ливни размыли часть дамбы, есть риск подтоплений домов

МАХАЧКАЛА, 30 мая - РИА Новости. Дамбу длиной 100 метров размыло из-за ливней у села Ахты в Дагестане, в зоне подтопления могут оказаться частные дома, поля, газопровод, трасса, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
"Из-за сильных дождей 29–30 мая… на въезде в село Ахты размыло и опрокинуло габионную дамбу длиной 100 метров. Еще 100 метров дамбы находятся под угрозой разрушения. В случае ухудшении ситуации в зоне подтопления могут оказаться прибрежные земли, поля, частные дома, газопровод, ЛЭП и республиканская трасса", – говорится в сообщении.
Отмечается, что прямой угрозы дороге и жителям сейчас нет. Для оценки обстановки на место выехали глава района и сотрудники МЧС.
В пятницу региональное МЧС сообщило, что в Дагестане из-за продолжающихся сильных и интенсивных дождей сохраняется высокая вероятность резких подъемов воды на малых реках.