В Дагестане ливни размыли часть дамбы, есть риск подтоплений домов

МАХАЧКАЛА, 30 мая - РИА Новости. Дамбу длиной 100 метров размыло из-за ливней у села Ахты в Дагестане, в зоне подтопления могут оказаться частные дома, поля, газопровод, трасса, сообщили в ГУ МЧС России по республике.