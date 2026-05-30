Разногласия по амнистии могут вызвать волнения в Ливане, заявил адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ Попытки политизировать закон об общей амнистии в Ливане и увязать его с узкими конфессиональными интересами вызывают общественное напряжение и мешают решить проблему переполненных тюрем.

Переполненность тюрем в Ливане превысила их нормальную вместимость более чем в четыре раза, а доля арестованных, которые еще не получили окончательного приговора, приближается к 60% от общего числа заключенных.

Адвокат Хасан Увейдат считает, что решение по закону об амнистии должно быть выведено из логики конфессиональных расчетов и возвращено в правовое поле, чтобы закон отвечал требованиям конституции, справедливости и национальной ответственности.

БЕЙРУТ, 30 мая — РИА Новости. Попытки политизировать закон об общей амнистии в Ливане и увязать его с узкими конфессиональными интересами вызывают общественное напряжение и мешают решить острую проблему переполненных тюрем, заявил РИА Новости апелляционный адвокат Хасан Увейдат.

Ранее ливанские СМИ писали, что рассмотрение закона об амнистии в Ливане откладывается из-за разногласий между парламентскими блоками о том, кого именно он должен затронуть. Самые спорные вопросы — возможные послабления для фигурантов дел о гибели ливанских военных, против чего выступают семьи погибших, а также судьба ливанцев, ушедших в Израиль после вывода израильской армии с юга страны в 2000 году. Эти темы усилили политический и конфессиональный раскол вокруг проекта.

"Подход политических сил к этому вопросу не всегда исходит из чисто правовых или реформаторских соображений. Он часто зависит от политической и конфессиональной реальности Ливана: позиции многих партий связаны с узкими расчетами, требованиями своих общин, а иногда и с интересами конкретных лиц, подобные действия могут провоцировать массовые волнения в обществе", — сказал Увейдат.

По словам Увейдата, сама идея общей амнистии стала актуальной из-за тяжелого состояния ливанской пенитенциарной системы. Переполненность тюрем, отметил он, превысила их нормальную вместимость более чем в четыре раза, а доля арестованных, которые еще не получили окончательного приговора, приближается к 60% от общего числа заключенных.

Адвокат подчеркнул, что при таких условиях амнистия рассматривается не как обычная политическая мера, а как исключительный инструмент, который может стать необходимым, когда жизнь и здоровье заключенных оказываются под угрозой, а наказание теряет исправительный и гуманитарный смысл.

Увейдат пояснил, что кризис в тюрьмах связан с накопившимися проблемами: медленным расследованием и судебными процессами, нехваткой судейских и административных кадров, а также последствиями политического, экономического и финансового кризисов, которые ослабили работу государственных институтов.

При этом, по его словам, закон об амнистии не должен превращаться в механизм освобождения лиц, осужденных за особо опасные преступления. Обычно из таких законов исключаются преступления, связанные с терроризмом, умышленными убийствами, изнасилованиями, коррупцией, хищением государственных средств, торговлей наркотиками, госизменой и шпионажем. Однако в отдельных случаях, добавил адвокат, амнистия может затрагивать некоторые уголовные дела при наличии четких условий, например, при отказе потерпевшей стороны от личных претензий и преступления связанные с распространением наркотиков.