Экономическая делегация КНДР примет у частие в ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экономическая делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чон Хо отправилась в Россию и Беларусь.
- Делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и выставке "Белагро-2026".
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Экономическая делегация КНДР в пятницу отправилась с визитом в Россию и Белоруссию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, а также в выставке "Белагро", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Экономическая делегация правительства нашей страны во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чон Хо 29 мая отбыла из Пхеньяна для участия в международной специализированной выставке "Белагро–2026" в Белоруссии и "Петербургском международном экономическом форуме–2026" в России", - пишет агентство.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Россия и Китай выступили против изоляции КНДР
20 мая, 12:22