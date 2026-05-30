Экономическая делегация КНДР примет у частие в ПМЭФ

Экономическая делегация КНДР примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 30.05.2026
00:25 30.05.2026
Экономическая делегация КНДР примет участие в ПМЭФ

  • Экономическая делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чон Хо отправилась в Россию и Беларусь.
  • Делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и выставке "Белагро-2026".
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Экономическая делегация КНДР в пятницу отправилась с визитом в Россию и Белоруссию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, а также в выставке "Белагро", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Экономическая делегация правительства нашей страны во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чон Хо 29 мая отбыла из Пхеньяна для участия в международной специализированной выставке "Белагро–2026" в Белоруссии и "Петербургском международном экономическом форуме–2026" в России", - пишет агентство.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
