Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор запретил игрокам своей команды прикасаться к трофею принца Уэльского после выхода в финал плей-офф НХЛ.

«Каролина» выиграла полуфинальную серию плей-офф НХЛ у «Монреаль Канадиенс» со счетом 4-1 и поборется за Кубок Стэнли в финале с «Вегас Голден Найтс», серия стартует 2 июня.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Главный тренер "Каролины Харрикейнз" Род Бриндамор запретил игрокам своей команды прикасаться к трофею принца Уэльского после выхода в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В пятницу "Каролина" обыграла дома " Монреаль Канадиенс " (6:1) и выиграла полуфинальную серию плей-офф НХЛ со счетом 4-1. За победу в финале Восточной конференции команде полагается приз принца Уэльского.

"Некоторые меня спрашивали про это. Я сказал - делайте, что хотите, но не трогайте его", - приводит слова Бриндамора с пресс-конференции журналист Уолт Рафф в соцсети Х.

