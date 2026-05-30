"Каролина" запретила игрокам трогать трофей за победу в конференции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор запретил игрокам своей команды прикасаться к трофею принца Уэльского после выхода в финал плей-офф НХЛ.
- «Каролина» выиграла полуфинальную серию плей-офф НХЛ у «Монреаль Канадиенс» со счетом 4-1 и поборется за Кубок Стэнли в финале с «Вегас Голден Найтс», серия стартует 2 июня.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Главный тренер "Каролины Харрикейнз" Род Бриндамор запретил игрокам своей команды прикасаться к трофею принца Уэльского после выхода в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В пятницу "Каролина" обыграла дома "Монреаль Канадиенс" (6:1) и выиграла полуфинальную серию плей-офф НХЛ со счетом 4-1. За победу в финале Восточной конференции команде полагается приз принца Уэльского.
"Некоторые меня спрашивали про это. Я сказал - делайте, что хотите, но не трогайте его", - приводит слова Бриндамора с пресс-конференции журналист Уолт Рафф в соцсети Х.
За Кубок Стэнли команда поборется в финале с "Вегас Голден Найтс", серия стартует 2 июня.
После победы хоккеисты сфотографировались с трофеем, но не стали к нему прикасаться из-за традиции, согласно которой команда, притронувшаяся к награде за победу в конференции, теряет шансы завоевать Кубок Стэнли.