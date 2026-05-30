Иран мог сбить американский истребитель F-15E китайской ракетой, пишут СМИ
10:47 30.05.2026 (обновлено: 10:48 30.05.2026)
Иран мог сбить американский истребитель F-15E китайской ракетой, пишут СМИ

Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский телеканал NBC утверждает, что Иран мог сбить американский истребитель F-15E в апреле с помощью китайского переносного зенитного ракетного комплекса.
  • Посольство КНР в США заявило, что Китай ответственно подходит к экспорту вооружений и строго его контролирует.
  • Президент США Дональд Трамп утверждал, что получил от лидера КНР Си Цзиньпина подтверждение об отсутствии поставок вооружения Ирану.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Иран мог сбить американский истребитель F-15E в апреле якобы с помощью китайского переносного зенитного ракетного комплекса, утверждает американский телеканал NBC со ссылкой на источники.
Американский истребитель-бомбардировщик был сбит в небе над Ираном в апреле.
"Истребитель F-15, который был сбит на юго-западе Ирана в прошлом месяце… вероятно, был подбит с помощью сделанного в Китае ПЗРК", - говорится в сообщении NBC.
Однако, по данным телеканала, американские власти все еще выясняют все обстоятельства инцидента.
Посольство КНР в США в комментарии телеканалу подчеркнуло, что Китай ответственно подходит к экспорту вооружений и строго его контролирует в соответствии с китайским законодательством и международными обязательствами.
"Китай выступает против безосновательной клеветы и злонамеренных инсинуаций", - заявило посольство телеканалу.
Президент США Дональд Трамп 15 апреля утверждал, что обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину с просьбой не поставлять вооружение Ирану и получил подтверждение, что Китай этого не делает. Шеф Пентагона Пит Хегсет на следующий день сообщил, что США получили от КНР заверения в отсутствии планов снабжать Иран оружием.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Трамп 29 мая сообщил, что морская блокада иранских портов со стороны США будет снята.
