Иран вправе принимать любые решения по Ормузскому проливу, заявил депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ормузский пролив обладает особым геополитическим значением для Ирана, являясь частью его территориальных вод.
- По словам главы комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахима Азизи, Иран вправе принимать любые решения по Ормузскому проливу.
ТЕГЕРАН, 30 мая – РИА Новости. Иран вправе принимать любые решения по Ормузскому проливу, никто не может ставить под сомнение это право, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Ормузский пролив обладает для нас особым геополитическим значением. Он является частью наших территориальных вод и нашей географии, поэтому Иран вправе принимать по нему любые решения, которые сочтет необходимыми, и никто не может ставить под сомнение это право", - сказал Азизи.