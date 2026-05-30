Гросси выразил серьезное беспокойство из-за атаки ВСУ на машинный зал ЗАЭС

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил серьезное беспокойство по поводу атаки на машинный зал Запорожской АЭС, заявив, что удары по ядерным объектам сродни игре с огнем, сообщает МАГАТЭ.