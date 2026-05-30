Гросси выразил серьезное беспокойство из-за атаки ВСУ на машинный зал ЗАЭС
23:43 30.05.2026 (обновлено: 23:53 30.05.2026)
Гросси выразил серьезное беспокойство из-за атаки ВСУ на машинный зал ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезное беспокойство по поводу атаки на машинный зал Запорожской АЭС.
  • Он заявил, что удары по ядерным объектам — это как игра с огнем.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил серьезное беспокойство по поводу атаки на машинный зал Запорожской АЭС, заявив, что удары по ядерным объектам сродни игре с огнем, сообщает МАГАТЭ.
"Гендиректор Рафаэль Гросси выражает серьезное беспокойство по поводу заявленного инцидента (атаки БПЛА на машинный зал ЗАЭС - ред.)... Как заявляет гендиректор Гросси, нанесение ударов по ядерным объектам - это как игра с огнем", - говорится в заявлении организации в соцсети X.
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЗапорожская АЭСЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРафаэль Гросси
 
 
