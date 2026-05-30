Депутат Госдумы посетила госпиталь, где лечатся пострадавшие в Старобельске

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Марина Ким ("Справедливая Россия") посетила госпиталь в Луганске, где проходят лечение студенты, раненные при атаке на педагогический колледж в Старобельске, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата.
"Депутат Государственной Думы Марина Ким посетила республиканский госпиталь в Луганске, где проходят лечение студенты, раненные при атаке на педагогический колледж в Старобельске. Пострадавшие рассказали Марине Ким, как выбирались из-под завалов после удара. По их словам, в первые минуты после атаки помощь раненым оказывали не только спасатели, но и студенты из соседних корпусов: они помогали разбирать завалы, выводили пострадавших и оказывали первую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что парламентарий пообщалась с ранеными студентами и их родителями, а также обсудила, какая помощь семьям потребуется после выписки и в дальнейшем восстановлении.
"Дети рассказывали, как приходили в себя после взрыва, как пытались выбраться, как рядом с ними помогали другие студенты. Это страшные свидетельства, но в них очень много человеческой силы. В первые минуты после трагедии ребята не растерялись - они спасали друг друга", - сказала Ким РИА Новости.
Она также сообщила, что взяла на сопровождение семьи пострадавших и студентов.
"Сейчас важно не оставить семьи один на один с последствиями этой трагедии. У каждого пострадавшего своя история, свои травмы, свои вопросы. Мы будем держать связь с семьями и помогать адресно - там, где это действительно необходимо", - добавила депутат.
Ким подчеркнула, что работа с пострадавшими семьями будет продолжена после поездки в Луганск и Старобельск.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.