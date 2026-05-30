Китайский гонщик Чжан Сюцзюнь погиб на восьмом этапе ралли "Такла-Макан" - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
17:39 30.05.2026
© Фото : Роскосмос/Спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П"Такла-Макан
Такла-Макан. Архивное фото
  • Пилот команды «Юньлянь» Чжан Сюцзюнь погиб в результате аварии на восьмом этапе ралли «Такла-Макан».
  • Ралли «Такла-Макан», проходящее с 16 мая по 1 июня, собирает участников из российских команд, включая «КАМАЗ-мастер» и URAL-motorsport.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пилот команды "Юньлянь" Чжан Сюцзюнь погиб в результате аварии на восьмом этапе ралли "Такла-Макан", сообщается на сайте турнира.
Авария произошла 26 мая. Для спасения пилота после получения сигнала тревоги были задействованы наземные и воздушные спасательные службы. Чжан Сюцзюнь был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.
На данный момент ведется расследование возможных причин аварии.
Ралли, получившее прозвище "Дакар Востока", проходит с 16 мая по 1 июня. Гонщики стартовали в Урумчи (Китай) и финишируют в Аксу (Китай). В турнире принимают участие российские команды, в том числе "КАМАЗ-мастер" и URAL-motorsport.
