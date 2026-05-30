Рейтинг@Mail.ru
Глава Рособрнадзора высказался о рекомендациях к внешнему виду сдающих ЕГЭ - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 30.05.2026 (обновлено: 04:35 30.05.2026)
Глава Рособрнадзора высказался о рекомендациях к внешнему виду сдающих ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев призвал учеников одеваться сдержанно на ЕГЭ

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в классе перед началом единого государственного экзамена
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что единых требований к внешнему виду выпускников на ЕГЭ нет.
  • Ученикам рекомендуется одеваться сдержанно и отдать предпочтение форме, которую они носили в повседневной школьной жизни.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Единых требований к внешнему виду выпускников на ЕГЭ нет, тем не менее, ученикам следует одеться на экзамен сдержанно и отдать предпочтение форме, которую они носили в повседневной школьной жизни, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Каких-то требований четких по цвету и так далее в "Порядке проведения экзамена" нет. Надо одеваться так, чтобы не отвлекать других, не вызывать особого внимания на себя", - сказал Музаев, добавив, что желательно прийти на аттестацию в школьной форме.
Министр просвещения России Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Кравцов призвал родителей поддержать детей во время сдачи ЕГЭ
Вчера, 11:21
По его словам, фейс-контроля в пунктах проведения экзамена нет, однако все должны понимать, что ЕГЭ - это ответственный период в жизни каждого выпускника.
Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Рособрнадзор определил запреты на ЕГЭ-2026
7 мая, 02:27
 
ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала