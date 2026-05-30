Глава Рособрнадзора высказался о рекомендациях к внешнему виду сдающих ЕГЭ

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Единых требований к внешнему виду выпускников на ЕГЭ нет, тем не менее, ученикам следует одеться на экзамен сдержанно и отдать предпочтение форме, которую они носили в повседневной школьной жизни, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Каких-то требований четких по цвету и так далее в "Порядке проведения экзамена" нет. Надо одеваться так, чтобы не отвлекать других, не вызывать особого внимания на себя", - сказал Музаев, добавив, что желательно прийти на аттестацию в школьной форме.
По его словам, фейс-контроля в пунктах проведения экзамена нет, однако все должны понимать, что ЕГЭ - это ответственный период в жизни каждого выпускника.
Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.
