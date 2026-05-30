Дети попросили переключить матч с Египтом через полчаса, рассказал Дзюба

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба рассказал, что дети попросили его переключить трансляцию матча сборной России против египтян на 30-й минуте игры.
"Старались. Жара, наверное. Но серебряные медали получили. Молодцы. На 30-й минуте мои дети стали кричать: "Переключи, папа". Мне обидно, так не должно быть. Я не вижу, что мы готовы. Я всегда за то, чтобы играли те, кто достоин по спортивному принципу. Играть за сборную - честь. Если ты вышел, гимн страны звучит, болельщики - надо выкладываться на сто процентов", - сказал Дзюба на мероприятии в рамках Дня московского спорта.
Дзюбе 37 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной России. В марте 2025 года Дзюба впервые с июня 2021-го попал в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с командами Гренады и Замбии. 19 марта 2025 года нападающий забил свой рекордный, 31-й гол за команду в игре с гренадцами (5:0).