Дети попросили переключить матч с Египтом через полчаса, рассказал Дзюба - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
16:46 30.05.2026
Дети попросили переключить матч с Египтом через полчаса, рассказал Дзюба

  • Артем Дзюба рассказал, что его дети попросили переключить трансляцию матча сборной России против египтян на 30-й минуте игры.
  • Сборная России уступила команде Египта со счетом 0:1.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба рассказал, что дети попросили его переключить трансляцию матча сборной России против египтян на 30-й минуте игры.
В четверг в Каире сборная России уступила команде Египта со счетом 0:1.
"Старались. Жара, наверное. Но серебряные медали получили. Молодцы. На 30-й минуте мои дети стали кричать: "Переключи, папа". Мне обидно, так не должно быть. Я не вижу, что мы готовы. Я всегда за то, чтобы играли те, кто достоин по спортивному принципу. Играть за сборную - честь. Если ты вышел, гимн страны звучит, болельщики - надо выкладываться на сто процентов", - сказал Дзюба на мероприятии в рамках Дня московского спорта.
Дзюбе 37 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной России. В марте 2025 года Дзюба впервые с июня 2021-го попал в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с командами Гренады и Замбии. 19 марта 2025 года нападающий забил свой рекордный, 31-й гол за команду в игре с гренадцами (5:0).
