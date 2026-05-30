Дзюба сравнил себя с Овечкиным

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба сравнил себя с Александром Овечкиным и заявил, что в футболе сохранять форму сложнее, чем в хоккее.
"Овечкин - великий хоккеист, но в футболе чуть посложнее. Здесь надо больше бегать, следить за весом. После семи вечера вообще не ем. Выработанная годами система. Овечкин и Евгений Малкин могут играть долго", - сказал Дзюба на мероприятии в рамках Дня московского спорта.
Дзюбе 37 лет. По окончании сезона форвард объявил об уходе из тольяттинского "Акрона". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном". Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах.
