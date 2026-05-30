Рейтинг@Mail.ru
Дзюба сравнил себя с Овечкиным - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:24 30.05.2026 (обновлено: 17:20 30.05.2026)
Дзюба сравнил себя с Овечкиным

Дзюба сравнил себя с Овечкиным и заявил, что в футболе сложнее сохранять форму

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАртём Дзюба
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Артём Дзюба. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Дзюба сравнил себя с Александром Овечкиным и заявил, что в футболе сохранять форму сложнее, чем в хоккее.
  • Дзюбе 37 лет, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба сравнил себя с Александром Овечкиным и заявил, что в футболе сохранять форму сложнее, чем в хоккее.
«
"Овечкин - великий хоккеист, но в футболе чуть посложнее. Здесь надо больше бегать, следить за весом. После семи вечера вообще не ем. Выработанная годами система. Овечкин и Евгений Малкин могут играть долго", - сказал Дзюба на мероприятии в рамках Дня московского спорта.
Александр Кокорин - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Клубы топ-8 РПЛ точно не интересуются Дзюбой и Кокориным, сообщил агент
27 мая, 12:08
Дзюбе 37 лет. По окончании сезона форвард объявил об уходе из тольяттинского "Акрона". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном". Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах.
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Дзюба не исключил возвращения в "Спартак"
Вчера, 16:16
 
ФутболАртём ДзюбаСпортАлександр ОвечкинАкрон (Тольятти)ЗенитСуперкубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    31.05 15:30
    М. Андреева
    Д. Тайхман
  • Теннис
    31.05 17:00
    Я. Меншик
    А. Рублев
  • Теннис
    31.05 16:30
    Й. д. Йонг
    А. Зверев
  • Теннис
    31.05 21:15
    К. Рууд
    Ж. Фонсека
  • Хоккей
    31.05 16:30
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    31.05 21:20
    Швейцария
    Финляндия
  • Футбол
    31.05 21:45
    Германия
    Финляндия
  • Футбол
    31.05 22:30
    США
    Сенегал
  • Футбол
    31.05 18:30
    Польша
    Украина
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала