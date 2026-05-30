Украинский дрон ударил по зданию энергоблока № 6 Запорожской АЭС

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 ЗАЭС и взорвался, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Сегодня днем украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией", — сообщил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
