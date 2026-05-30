Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области медведь "разнял" дерущихся бобров в заповеднике - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 30.05.2026 (обновлено: 20:17 30.05.2026)
В Ленинградской области медведь "разнял" дерущихся бобров в заповеднике

Медведь разнял дерущихся бобров в заповеднике в Ленобласти

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижне-Свирском государственном заповеднике медведь подошел к дерущимся бобрам.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Медведь "разнял" дерущихся бобров в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области, рассказали в его пресс-службе.
"Пока бобры устроили шумную потасовку, косолапый подошел совсем близко в надежде на удачную охоту. А может, просто пришел разнимать драку, тут уж как посмотреть", - говорится в сообщении в Telegram-канале заповедника под видео с фотоловушки.
Нижне-Свирский заповедник расположен на юго-восточном побережье Ладожского озера.
Бобер - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В Польше рассказали, что делать при укусе бобра
10 мая, 07:15
 
ПроисшествияЛадожское озероЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала