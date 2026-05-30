В Ленинградской области медведь "разнял" дерущихся бобров в заповеднике

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Медведь "разнял" дерущихся бобров в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области, рассказали в его пресс-службе.
"Пока бобры устроили шумную потасовку, косолапый подошел совсем близко в надежде на удачную охоту. А может, просто пришел разнимать драку, тут уж как посмотреть", - говорится в сообщении в Telegram-канале заповедника под видео с фотоловушки.
Нижне-Свирский заповедник расположен на юго-восточном побережье Ладожского озера.
