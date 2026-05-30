Обломки БПЛА упали на территории промзоны в Ульяновске

САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Два вражеских беспилотника перехвачены и уничтожены над Ульяновской областью, обломки одного из них упали на территории промзоны в Ульяновске, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Алексей Русских.