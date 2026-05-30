Обломки БПЛА упали на территории промзоны в Ульяновске

САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Два вражеских беспилотника перехвачены и уничтожены над Ульяновской областью, обломки одного из них упали на территории промзоны в Ульяновске, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Алексей Русских.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Места падения зафиксированы на территории Новоспасского района и промзоны Заволжского района Ульяновска. Пострадавших и повреждений имущества нет", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что на местах падения работают спецслужбы.
