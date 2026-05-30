Атлет из ЛНР установил рекорд России с гигантской гантелью

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Атлет из ЛНР Кирилл Бельский установил рекорд России по подъеме гантели весом 85 килограммов, сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер.
"Кирилл Бельский установил рекорд России в подъеме гигантской гантели 85 килограммов в весовой категории до 80 килограммов", – сказал Паллер.
Он добавил, что рекорд был установлен в Москве на стадионе Лужники. Турнир проводился под эгидой движения "Сильнейшая нация мира" при поддержке Фонда президентских грантов.