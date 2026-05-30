22:07 30.05.2026
Атлет из ЛНР установил рекорд России с гигантской гантелью

Атлет Бельский из ЛНР установил рекорд России с гигантской гантелью

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атлет из ЛНР Кирилл Бельский установил рекорд России по подъему гантели весом 85 килограммов.
  • Рекорд был установлен в Москве на стадионе «Лужники» в весовой категории до 80 килограммов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Атлет из ЛНР Кирилл Бельский установил рекорд России по подъеме гантели весом 85 килограммов, сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер.
"Кирилл Бельский установил рекорд России в подъеме гигантской гантели 85 килограммов в весовой категории до 80 килограммов", – сказал Паллер.
Он добавил, что рекорд был установлен в Москве на стадионе Лужники. Турнир проводился под эгидой движения "Сильнейшая нация мира" при поддержке Фонда президентских грантов.
РоссияЛуганская Народная РеспубликаМоскваКирилл БельскийФонд президентских грантовСпорт
 
