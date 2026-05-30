В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб из-за детонации дрона ВСУ в Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.
"Ночью стало известно, что поселок Октябрьский Белгородского округа подвергся очередной атаке со стороны ВСУ. В результате детонации дрона погиб мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.
Там добавили, что информация о повреждениях уточняется.
