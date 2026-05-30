Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге при попадании БПЛА в частный дом пострадали два человека - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:54 30.05.2026 (обновлено: 04:57 30.05.2026)
В Таганроге при попадании БПЛА в частный дом пострадали два человека

Слюсарь: в Таганроге при попадании БПЛА в частный дом пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два человека пострадали от попадания БПЛА в частный дом в Таганроге, им оказывается медпомощь, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Сегодня ночью в результате воздушной атаки по Таганрогу вновь пострадали мирные жители. По предварительной информации от попадания БПЛА в частный дом пострадали два человека. Медики оказывают помощь, делают все необходимое", - написал он на платформе "Макс".
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Таганроге из-за атаки БПЛА загорелись танкер и резервуар с топливом
04:56
Губернатор добавил, что в ходе отражения воздушной атаки ночью на Ростовскую область уничтожены БПЛА в городе Таганрог, Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах.
Он также уточнил, что в селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание газовой трубы в доме, повреждена крыша и остекление. Отмечается. что жертв и пострадавших нет, люди эвакуированы, на месте работают экстренные службы.
"В Неклиновском районе в селе Боцманово повреждено остекление в двух домах. Пострадавших нет", - добавил Слюсарь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогНеклиновский районРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала