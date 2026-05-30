В Таганроге при попадании БПЛА в частный дом пострадали два человека

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два человека пострадали от попадания БПЛА в частный дом в Таганроге, им оказывается медпомощь, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Губернатор добавил, что в ходе отражения воздушной атаки ночью на Ростовскую область уничтожены БПЛА в городе Таганрог, Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах.
Он также уточнил, что в селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание газовой трубы в доме, повреждена крыша и остекление. Отмечается. что жертв и пострадавших нет, люди эвакуированы, на месте работают экстренные службы.
"В Неклиновском районе в селе Боцманово повреждено остекление в двух домах. Пострадавших нет", - добавил Слюсарь.
