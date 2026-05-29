Баскетбольный "Зенит" уволил главного тренера

Краткий пересказ от РИА ИИ Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» расторг контракт с главным тренером Деяном Радоньичем по соглашению сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ростислав Вергун.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" расторг контракт с главным тренером Деяном Радоньичем, сообщается в Telegram-канале команды.

Решение было принято по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ростислав Вергун.

Ранее "Зенит" уступил казанскому УНИКСу (3-4) в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне петербургская команда дошла до "Финала четырех" международного турнира Basket Cup и завершила "регулярку" Единой лиги на третьей строчке. В серии за третье место в плей-офф "Зенит" сыграет с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань", первая встреча пройдет 1 июня в Санкт-Петербурге.

"Баскетбольный клуб "Зенит" благодарит Деяна Радоньича за готовность возглавить команду в непростой момент сезона, профессионализм и проделанную работу", - говорится в заявлении "Зенита".