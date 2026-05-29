Баскетбольный "Зенит" уволил главного тренера
21:52 29.05.2026 (обновлено: 22:12 29.05.2026)
Баскетбольный "Зенит" уволил главного тренера

Баскетбольный клуб "Зенит" расторг контракт с главным тренером Радоньичем

© Официальный сайт БК "Зенит"
Деян Радоньич - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Официальный сайт БК "Зенит"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» расторг контракт с главным тренером Деяном Радоньичем по соглашению сторон.
  • Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ростислав Вергун.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" расторг контракт с главным тренером Деяном Радоньичем, сообщается в Telegram-канале команды.
Решение было принято по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ростислав Вергун.
Ранее "Зенит" уступил казанскому УНИКСу (3-4) в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне петербургская команда дошла до "Финала четырех" международного турнира Basket Cup и завершила "регулярку" Единой лиги на третьей строчке. В серии за третье место в плей-офф "Зенит" сыграет с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань", первая встреча пройдет 1 июня в Санкт-Петербурге.
"Баскетбольный клуб "Зенит" благодарит Деяна Радоньича за готовность возглавить команду в непростой момент сезона, профессионализм и проделанную работу", - говорится в заявлении "Зенита".
Черногорскому специалисту 56 лет, он возглавил "Зенит" по ходу сезона-2025/26. Его соглашение с клубом было рассчитано на год с опцией продления еще на один сезон. Под его руководством петербуржцы сыграли 31 матч и одержали 20 побед. Радоньич тренировал ранее черногорскую "Будучность", сербскую "Црвену Звезду", немецкую "Баварию", греческий "Панатинаикос" и турецкий "Бахчешехир", становился чемпионом Черногории (7 раз), Сербии (5), Германии (2).
