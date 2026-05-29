Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ведут охоту на военных водителей ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 29.05.2026
ВСУ ведут охоту на военных водителей ВС России в зоне СВО

ВСУ ведут охоту на военных водителей ВС РФ в зоне СВО из-за их важной роли

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные водители играют важную роль на СВО, и их работа связана с риском, так как ВСУ ведут на них охоту при помощи БПЛА.
  • День военного автомобилиста, учрежденный приказом министра обороны РФ в 2000 году, ведет свою историю с 1910 года и объединяет всех военнослужащих, кто по долгу службы находится за рулем.
  • Логистика доставки грузов на передовой организована по принципу эшелонирования с использованием различных транспортных средств, включая тяжелые грузовики, легковые автомобили повышенной проходимости и максимально мобильные транспортные средства, такие как квадроциклы и мотоциклы.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Военные водители играют важную роль на СВО, поэтому ВСУ ведут на них охоту, сообщил заместитель командира мотострелковой роты по военно-политической работе группировки войск "Центр" Денис Солодовников на видео от Минобороны РФ.
День военного автомобилиста, учрежденный приказом министра обороны РФ 29 мая 2000 года, ведет свою историю с 1910 года, когда в Санкт-Петербурге была сформирована первая учебная автомобильная рота для подготовки специалистов автомобильных частей русской армии. Этот праздник объединяет не только военнослужащих автомобильных войск, но и всех военнослужащих, кто по долгу службы находится за рулем.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
ВСУ создали систему укрепрайонов в Воздвижевке, рассказал боец
28 мая, 05:21
"Противник при помощи БПЛА ведет настоящую охоту за военным транспортом и российской живой силой на основных дорогах подвоза. Военные водители ежедневно рискуют жизнью, доставляя все необходимое на передовую, а также эвакуируя раненых бойцов, тем самым спасая им жизни", - рассказал заместитель командира.
В военном ведомстве подчеркнули, что группировка войск "Центр" продолжает выполнять различные задачи.
"День военного автомобилиста отмечается на фронтовых дорогах зоны СВО, где продолжают выполняться задачи по подвозу боеприпасов, личного состава, провизии и эвакуации раненых", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны России отметили, что логистика доставки грузов выстроена по принципу эшелонирования: тяжелые грузовики доставляют грузы на промежуточные точки, затем в дело вступают легковые автомобили повышенной проходимости, такие как "Нива-Улан" и другие, а на линии боевого соприкосновения военнослужащие работают на квадроциклах и мотоциклах – максимально мобильных транспортных средствах, которые наименее заметны для дронов противника.
Боец добавил, что именно благодаря военным действиям водителей "достигается и куется победа на передовой".
Военные водители группировки войск "Центр" в свой профессиональный праздник остаются на боевом посту, обеспечивая бесперебойную работу фронтовой логистики.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
ВСУ перебросили роту солдат на убой в Черниговскую область
28 мая, 06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСанкт-ПетербургДенис СолодовниковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала