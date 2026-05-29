ВСУ ведут охоту на военных водителей ВС России в зоне СВО

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Военные водители играют важную роль на СВО, поэтому ВСУ ведут на них охоту, сообщил заместитель командира мотострелковой роты по военно-политической работе группировки войск "Центр" Денис Солодовников на видео от Минобороны РФ.

День военного автомобилиста, учрежденный приказом министра обороны РФ 29 мая 2000 года, ведет свою историю с 1910 года, когда в Санкт-Петербурге была сформирована первая учебная автомобильная рота для подготовки специалистов автомобильных частей русской армии. Этот праздник объединяет не только военнослужащих автомобильных войск, но и всех военнослужащих, кто по долгу службы находится за рулем.

"Противник при помощи БПЛА ведет настоящую охоту за военным транспортом и российской живой силой на основных дорогах подвоза. Военные водители ежедневно рискуют жизнью, доставляя все необходимое на передовую, а также эвакуируя раненых бойцов, тем самым спасая им жизни", - рассказал заместитель командира.

В военном ведомстве подчеркнули, что группировка войск "Центр" продолжает выполнять различные задачи.

"День военного автомобилиста отмечается на фронтовых дорогах зоны СВО, где продолжают выполняться задачи по подвозу боеприпасов, личного состава, провизии и эвакуации раненых", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны России отметили, что логистика доставки грузов выстроена по принципу эшелонирования: тяжелые грузовики доставляют грузы на промежуточные точки, затем в дело вступают легковые автомобили повышенной проходимости, такие как "Нива-Улан" и другие, а на линии боевого соприкосновения военнослужащие работают на квадроциклах и мотоциклах – максимально мобильных транспортных средствах, которые наименее заметны для дронов противника.

Боец добавил, что именно благодаря военным действиям водителей "достигается и куется победа на передовой".