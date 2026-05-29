Лидеры стран ЕАЭС обсудили ситуацию вокруг Армении, сообщил Ушаков

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании в Астане провели деловое обсуждение ситуации, которая складывается вокруг Армении, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) невозможно по определению.