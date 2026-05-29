Лидеры стран ЕАЭС обсудили ситуацию вокруг планов Армении вступить в ЕС

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании в Астане обсудили ситуацию вокруг планов Армении вступить в Евросоюз, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите ЕАЭС.