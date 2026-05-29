Семь центров "Профессионалитета" появится в Челябинской области в 2027 году

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая - РИА Новости. Еще семь образовательно-производственных центров федерального проекта "Профессионалитет" появятся в Челябинской области в 2027 году, всего в регионе их станет почти 30, сообщил губернатор Алексей Текслер.

По его словам, качественное среднее профессиональное образование (СПО) напрямую влияет на развитие региона, молодежь должна иметь возможность получить востребованную профессию, а предприятия — подготовленных специалистов. Поэтому регион системно работает над развитием СПО, и важной частью работы стало участие в федеральном проекте "Профессионалитет".

"Челябинская область с самого начала активно включилась в проект и сегодня входит в число лидеров в стране. Именно за активность и реальные результаты нам доверяют такие масштабные задачи. Хочу поделиться отличной новостью: в 2027 году в регионе откроются еще семь новых образовательно-производственных центров в дополнение к 22 уже действующим", - написал Текслер в своем канале на платформе "Макс".

Он уточнил, что новые центры охватят несколько направлений, в которых регион испытывает повышенную потребность в кадрах.

"Это базовые отрасли промышленности, включая металлургию, машиностроение и строительство, а также сельское хозяйство и транспорт. Параллельно мы усиливаем подготовку специалистов в социально значимых сферах, прежде всего в педагогике, а также в индустрии гостеприимства, туризма и услуг", - пояснил Текслер.

По данным губернатора, в "Профессионалитете" уже участвуют более 40 колледжей и техникумов, где обучаются 20 тысяч студентов. Уровень трудоустройства выпускников системы СПО превышает 95%, и это один из самых высоких показателей в стране, отметил он.

Министр образования и науки региона Виталий Литке рассказал РИА Новости, около 70% челябинских девятиклассников выбирают продолжение образования в колледжах и техникумах, значимую роль для этого сыграл "Профессионалитет", позволив перезагрузить отношение к СПО за счет обновления образовательных программ и инфраструктуры.

"А главное — благодаря тесной связи и взаимодействию с работодателями региона, которые помогают готовить специалистов сразу для реальных производств и непосредственно участвуют в разработке образовательных программ. Это позволяет будущим выпускникам овладеть актуальными и востребованными навыками и еще до окончания учебы устроиться на работу", - отметил Литке.

В пресс-службе минсельхоза региона обратили внимание, что федеральный проект "Профессионалитет" нацелен на модернизацию системы СПО, приведение ее в соответствие с потребностями рынка труда и современными вызовами экономики, подготовку специалистов под запрос конкретного предприятия.

При участии компании "Ситно" в Магнитогорске, сообщила пресс-служба министерства, будет создан новый образовательный кластер в сфере туризма и услуг. Председатель совета директоров этой компании Павел Журавский считает, что в условиях дефицита молодых квалифицированных кадров поддержка развития среднего профессионального образования – один из стратегических приоритетов.