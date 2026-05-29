Клуб Роналду объявил об уходе главного тренера

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Чемпион Саудовской Аравии по футболу "Аль-Наср" на своей странице в соцсети Х объявил об уходе португальца Жорже Жезуша с поста главного тренера.

Жезуш был назначен главным тренером "Аль-Насра" в июле 2025 года. До этого португальца отправили в отставку с поста главного тренера саудовского "Аль-Хиляля", который он занимал с лета 2023 года.