Клуб Роналду объявил об уходе главного тренера - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
07:38 29.05.2026 (обновлено: 11:38 29.05.2026)
Клуб Роналду объявил об уходе главного тренера

"Аль-Наср" объявил об уходе главного тренера Жезуша

© РИА Новости / Александр Вильф
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Аль-Наср» стал победителем чемпионата Саудовской Аравии по футболу, одержав победу над «Дамаком» со счетом 4:1 в заключительном матче.
  • Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш объявил об уходе со своего поста после выполнения обещания о победе в чемпионате, данного Роналду.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Чемпион Саудовской Аравии по футболу "Аль-Наср" на своей странице в соцсети Х объявил об уходе португальца Жорже Жезуша с поста главного тренера.
"Аль-Наср" 21 мая дома одержал победу над "Дамаком" (4:1) в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии и стал победителем турнира. Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду в 41 год стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате, забив 28 мячей за сезон. Португалец впервые в карьере стал чемпионом Саудовской Аравии, он выступал за клуб с января 2023 года. После матча Жезуш сообщил, что выполнил данное Роналду обещание о победе в чемпионате страны и покинет свой пост.
"Какое приключение. Какая глава. Спасибо, мистер", - говорится в сообщении клуба.
Жезуш был назначен главным тренером "Аль-Насра" в июле 2025 года. До этого португальца отправили в отставку с поста главного тренера саудовского "Аль-Хиляля", который он занимал с лета 2023 года.
ФутболСпортСаудовская АравияКриштиану РоналдуЖорже ЖезушДамакАль-Наср
 
