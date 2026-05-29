Тиафо вернули ракетку после ее потери на "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американскому теннисисту Фрэнсису Тиафо вернули ракетку после ее потери по окончании матча Открытого чемпионата Франции по теннису.

В четверг Тиафо обыграл поляка Хуберта Хуркача во втором круге "Ролан Гаррос". После игры он побежал к трибуне отпраздновать победу с болельщиками и, обнимаясь с ними, уронил ракетку. Позднее американец обратился в Instagram* с просьбой вернуть ракетку.

Как сообщает колумбийский журналист Андрес Варгас Пераса, ракетку забрала его соотечественница, болельщица Карен Гутьеррес.

"В тот момент, когда он выиграл матч, Тиафо подбежал и обнял всех нас, кто там был. В этот момент он уронил ракетку, и я, клянусь, подумала, что он оставил ее нам за то, что мы так бурно болели. Поэтому я подняла ее и даже подождала, пока он покинет корт. Он так и не вернулся за ней", - сказала Гутьеррес.

Также она рассказала журналисту, что ее парень сказал, что это необычная ситуация, чтобы теннисист просто так оставил свою ракетку после матча. Затем они вернулись на корт, чтобы ее передать, но там уже никого не было.

Позднее ей удалось связаться с менеджером Тиафо и вернуть ракетку. В качестве благодарности Гутьеррес получила от теннисиста пару кроссовок, подписанных им, а также приглашение на индивидуальную тренировку игрока и два билета на "Ролан Гаррос".