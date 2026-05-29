Тиафо вернули ракетку после ее потери на "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Теннис
 
16:11 29.05.2026
Тиафо вернули ракетку после ее потери на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фрэнсис Тиафо потерял ракетку после победы над Хубертом Хуркачем во втором круге "Ролан Гаррос".
  • Болетельница Карен Гутьеррес нашла ракетку и вернула ее менеджеру Тиафо.
  • В качестве благодарности она получила от теннисиста пару подписанных кроссовок, приглашение на индивидуальную тренировку и два билета на "Ролан Гаррос".
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американскому теннисисту Фрэнсису Тиафо вернули ракетку после ее потери по окончании матча Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четверг Тиафо обыграл поляка Хуберта Хуркача во втором круге "Ролан Гаррос". После игры он побежал к трибуне отпраздновать победу с болельщиками и, обнимаясь с ними, уронил ракетку. Позднее американец обратился в Instagram* с просьбой вернуть ракетку.
Как сообщает колумбийский журналист Андрес Варгас Пераса, ракетку забрала его соотечественница, болельщица Карен Гутьеррес.
"В тот момент, когда он выиграл матч, Тиафо подбежал и обнял всех нас, кто там был. В этот момент он уронил ракетку, и я, клянусь, подумала, что он оставил ее нам за то, что мы так бурно болели. Поэтому я подняла ее и даже подождала, пока он покинет корт. Он так и не вернулся за ней", - сказала Гутьеррес.
Также она рассказала журналисту, что ее парень сказал, что это необычная ситуация, чтобы теннисист просто так оставил свою ракетку после матча. Затем они вернулись на корт, чтобы ее передать, но там уже никого не было.
Позднее ей удалось связаться с менеджером Тиафо и вернуть ракетку. В качестве благодарности Гутьеррес получила от теннисиста пару кроссовок, подписанных им, а также приглашение на индивидуальную тренировку игрока и два билета на "Ролан Гаррос".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
