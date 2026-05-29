09:00 29.05.2026
"Портовый Альянс" активизировал летнюю программу техобслуживания

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Группа компаний "Портовый Альянс", управляющая морскими портами на трех магистральных экспортных направлениях РФ, активизировала проведение наиболее капиталоемких этапов ремонтной кампании, сообщает пресс-служба организации.
С наступлением благоприятных погодных условий весенне-летнего периода на предприятиях холдинга традиционно наращиваются объемы плановых и предупредительных ремонтов тяжелой техники, конвейерных систем и причальной инфраструктуры, требующих проведения масштабных высотных, сварочных и гидротехнических работ.
"Проведение основного комплекса технических мероприятий в теплый период позволяет заблаговременно подготовить портовые мощности к пиковым нагрузкам и гарантировать высокую эксплуатационную надежность оборудования в суровых условиях зимней навигации", - пояснил начальник управления организации ремонтов и обновления техники ГК "Портовый Альянс" Виталий Заволовский.
Совокупный объем финансирования программ технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) во всех бассейнах присутствия группы на 2026 год утвержден в размере 2,1 миллиарда рублей. Инфраструктура портов функционирует в непрерывном круглогодичном цикле, поэтому финансовые ресурсы распределяются дифференцированно: в первую очередь средства направляются на терминалы с максимальной интенсивностью перевалки, а сами работы привязываются к технологическим "окнам" в графике движения судов, чтобы не снижать скорость обработки флота.
Основной объем финансирования ремонтных программ группы в текущем периоде сконцентрирован на восточном направлении, что обусловлено растущим грузопотоком и повышенной нагрузкой на логистическую инфраструктуру в Дальневосточном бассейне. Совокупные вложения "Портового Альянса" в поддержание технической надежности перегрузочного оборудования превысят 1 миллиард рублей.
На терминале "Остерра" ключевой объем средств направлен на плановое обслуживание конвейерного хозяйства и судопогрузочных комплексов, а также техническое обслуживание стакеров-реклаймеров и вагоноопрокидывателя.
В Малом порту ведутся плановые ремонты перегрузочных машин, портальных кранов и гидравлических манипуляторов, включая замену основных узлов и агрегатов. Также запланированы масштабные работы по обновлению покрытий складских площадей.
Совокупный ремонтный бюджет Мурманского морского торгового порта (ММТП) и Мурманского балкерного терминала (МБТ) составил 741 миллион рублей. Базовое оборудование обоих предприятий серьезно обновлено, благодаря масштабной трехлетней программе модернизации "Портового Альянса", при этом в штатном режиме продолжается реализация предиктивных программ.
Часть средств управляющей компании будет направлена на формирование базового технического фонда к запуску второй очереди морского терминала по перевалке всех видов минудобрений на Балтике.
Финансирование ремонтной программы Туапсинского балкерного терминала (ТБТ) определено в размере 302,7 миллиона рублей. В летний период на южном терминале группы активизированы работы по поддержанию эксплуатационной надежности специализированных линий под растущие объемы перевалки.
 
