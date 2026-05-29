Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 29.05.2026 (обновлено: 13:28 29.05.2026)
ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ взяли четыре населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска освободили четыре населенных пункта в зоне СВО: Бударки и Караичное в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное — в Днепропетровской.
  • При взятии Лесного военные зачистили сеть опорных пунктов противника на площади более десяти квадратных километров.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО, сообщили в Минобороны.
"За истекшие сутки освобождены населенные пункты Бударки и Караичное Харьковской области", — говорится в сводке.

Подразделения группировки войск Север освободили Караичное и Бударки в Харьковской области
Министерство уточнило, что ВСУ на фоне потерь в этих селах формировали группы из опытных инструкторов учебных центров, но и они были вынуждены оставить позиции под напором группировки "Север".
Также в Днепропетровской области бойцы "Центра" взяли Новоподгородное, а "Востока" — Лесное.
Подразделения "Центра" освободили Новоподгородное

Подразделения группировки войск Центр освободили Новоподгородное в Днепропетровской области

Подразделения "Центра" освободили Новоподгородное

Подразделения "Востока" освободили Лесное

Подразделения группировки войск Восток освободили Лесное в Днепропетровской области

Подразделения "Востока" освободили Лесное

При освобождении второго из населенных пунктов военные зачистили сеть опорных пунктов противника на площади более десяти квадратных километров.
Кроме того, за неделю средства ПВО сбили 2628 украинских БПЛА, по три ракеты Storm Shadow и SCALP, 23 снаряда РСЗО HIMARS и 44 управляемые авиационные бомбы.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьСумская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДнепропетровская область
 
 
