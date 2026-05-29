ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские войска освободили четыре населенных пункта в зоне СВО: Бударки и Караичное в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное — в Днепропетровской.

При взятии Лесного военные зачистили сеть опорных пунктов противника на площади более десяти квадратных километров.

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО, сообщили в Минобороны.

« "За истекшие сутки освобождены населенные пункты Бударки и Караичное Харьковской области", — говорится в сводке.

© Инфографика Подразделения "Севера" освободили Караичное и Бударки

Министерство уточнило, что ВСУ на фоне потерь в этих селах формировали группы из опытных инструкторов учебных центров, но и они были вынуждены оставить позиции под напором группировки "Север".

Также в Днепропетровской области бойцы "Центра" взяли Новоподгородное, а "Востока" — Лесное.

© Инфографика Подразделения "Центра" освободили Новоподгородное © Инфографика 1 из 2 © Инфографика Подразделения "Востока" освободили Лесное © Инфографика 2 из 2

При освобождении второго из населенных пунктов военные зачистили сеть опорных пунктов противника на площади более десяти квадратных километров.