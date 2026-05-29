ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска освободили четыре населенных пункта в зоне СВО: Бударки и Караичное в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное — в Днепропетровской.
- При взятии Лесного военные зачистили сеть опорных пунктов противника на площади более десяти квадратных километров.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО, сообщили в Минобороны.
«
"За истекшие сутки освобождены населенные пункты Бударки и Караичное Харьковской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения "Севера" освободили Караичное и Бударки
© Инфографика
Подразделения "Севера" освободили Караичное и Бударки
Министерство уточнило, что ВСУ на фоне потерь в этих селах формировали группы из опытных инструкторов учебных центров, но и они были вынуждены оставить позиции под напором группировки "Север".
Также в Днепропетровской области бойцы "Центра" взяли Новоподгородное, а "Востока" — Лесное.
© Инфографика
Подразделения "Центра" освободили Новоподгородное
Подразделения "Центра" освободили Новоподгородное
© Инфографика
1 из 2
© Инфографика
Подразделения "Востока" освободили Лесное
Подразделения "Востока" освободили Лесное
© Инфографика
2 из 2
Подразделения "Центра" освободили Новоподгородное
© Инфографика
1 из 2
Подразделения "Востока" освободили Лесное
© Инфографика
2 из 2
При освобождении второго из населенных пунктов военные зачистили сеть опорных пунктов противника на площади более десяти квадратных километров.
Кроме того, за неделю средства ПВО сбили 2628 украинских БПЛА, по три ракеты Storm Shadow и SCALP, 23 снаряда РСЗО HIMARS и 44 управляемые авиационные бомбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18